Bülent Ortaçgil, 50. yılını ünlü kadın sanatçılarla kutluyor

Yarım asrı geçen müzik hayatında birçok esere imza atan sanatçı Bülent Ortaçgil, 26 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanat hayatının 50. yılını kutlamak üzere sahneye çıkacak.
Konuya ilişkin açıklamaya göre "Kadın sesi değmiş şarkılar" temasıyla düzenlenecek konserde sanatçıya, müzik dünyasının ünlü kadın isimleri eşlik edecek.
Zühal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener, konserde ünlü sanatçının sevilen şarkılarını seslendirecek.
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