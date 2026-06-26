Bülent Siviş'in Yazısı ÖğretmenİZ Dergisi'nde - Son Dakika
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Bülent Siviş'in Yazısı ÖğretmenİZ Dergisi'nde

Bülent Siviş\'in Yazısı ÖğretmenİZ Dergisi\'nde
26.06.2026 09:44
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Finike'deki öğretmen Bülent Siviş'in yazısı, ÖğretmenİZ Dergisi'nde yayımlandı. Tebrikler!

Milli Eğitim Bakanlığının ÖğretmenİZ Dergisi'nin Nisan 2026 tarihli 9. sayısında, Antalya'nın Finike ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bülent Siviş'in "Atlantik'te Gizlenen Türk" başlıklı yazısı yayımlandı.

Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, öğretmenlerin akademik ve kültürel üretimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan dergide eserine yer verilen Hasyurt Kolaklar Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bülent Siviş'i tebrik etti.

Gökdemir, öğretmenlerin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil, bilimsel ve kültürel çalışmalarıyla da eğitime katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Siviş'in Yazısı ÖğretmenİZ Dergisi'nde - Son Dakika

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