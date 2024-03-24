CHP Milletvekili Tezcan, pazarcıların sorunlarını dinledi

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın ziyaret ettiği pazarda, yaşadığı ekonomik zorluk nedeniyle pazarcılık yaptığını söyleyen emekli yurttaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Verin 10 bin lira o geçinsin. Hatta ben cebimden 10 bin lira daha vereyim. 20 bin liraya geçinsin. Geçinebilirse geçinsin 20 bin liraya. Ben üç çocuk okutuyorum üniversitede. Benim maaşım birine yetmiyor. Ne yapacağız" sözleriyle tepki gösterdi. Tezcan da, "Vatandaşı bu hale getirenlere inşallah vatandaş cevabı verecek" dedi.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli ve CHP Kuyucak Belediye Başkan Adayı Uğur Doğanca ile birlikte Aydın'ın Kuyucak ilçesinde pazar ziyareti yaptı, pazarcıların ve yurttaşların sorunlarını dinledi.
"TEKERLEK PATLAK JANTIN ÜSTÜNDE GİDİYORUZ"
Tezcan'a dert yanan pazarcı "Tekerlek patlak, jantın üstünde gidiyoruz" dedi. Başka bir pazarcı ise "Portakal para etmedi. Satamadım, elimde kaldı" diye konuştu.
PAZARCI ERDOĞAN'A SESLENDİ: "VERİN 10 BİN LİRA O GEÇİNSİN"
Pazarcılık yapan emekli bir vatandaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Verin 10 bin lira o geçinsin. Hatta ben cebimden 10 bin lira daha vereyim. 20 bin liraya geçinsin. Geçinebilirse geçinsin 20 bin liraya. Ben üç çocuk okutuyorum üniversitede. Benim maaşım birine yetmiyor. Ne yapacağız?" dedi.
Tohum, gübre, poşet, mazot gibi girdiler düşmediği sürece kendilerinin de indirim yapamayacağını ifade eden bir pazarcı ise "Alım gücü yok. Alım gücü olmayınca da böyle idame ettiriyoruz. Yarı aç yarı tok. Sabah ezanı-akşam ezanı çalışıyoruz. Gideri karşılamıyor" şeklinde konuştu.
"VATANDAŞI BU HALE GETİRENLERE VATANDAŞ CEVABI VERECEK"
Pazarda esnafı ve vatandaşları dinleyen CHP'li Tezcan, "Memleketi saraydan yönetenler dinlesin. Hiç başka bir yere gitmeye lüzum yok. Bir okul okumaya gerek yok. 35 yıllık pazarcı. Emekliyim diyor. Burada vatandaş kendi diliyle o kadar güzel anlattı ki. Vatandaşı bu hale getirenlere inşallah vatandaş cevabı verecek" dedi.
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