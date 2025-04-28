Bülent Uygun Kızı İçin Mevlit Okutacak - Son Dakika
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Bülent Uygun Kızı İçin Mevlit Okutacak

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Bülent Uygun, kalp krizi nedeniyle kaybettiği kızı için 30 Nisan'da mevlit okutacak.

28.04.2025 16:59
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Teknik direktör Bülent Uygun, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için 30 Nisan Çarşamba günü mevlit okutacak.

Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan kızı Almina Tude Uygun, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Almina Tude için Çarşamba günü mevlit okunacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TAZİYELERİ MEVLİTTE KABUL EDECEK

Bülent Uygun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, acısına ortak olan herkese teşekkür etti. 30 Nisan Çarşamba günü taziyeleri kabul edeceklerini belirten Bülent Uygun, "Kıymetli dostlarım, hepinizden Allah razı olsun. Acıma ortak olup, beni yalnız bırakmadınız. 30 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 ile 21.00 arasında Ataşehir MAREV'de mevlit okumamız olacaktır. Taziyeleri kabul edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun Kızı İçin Mevlit Okutacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bülent Uygun Kızı İçin Mevlit Okutacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    allah rahmet eylesin. evlat acısı, acıların en zorudur. 19 0 Yanıtla
  • Osman Sedat Karahan:
    Haber mi bu şimdi... Normal her müslümanın yapğı bir ibadet... 1 15 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Sözün bitti yer.. Çok zor bir dayanma gücü sınavı :(( 8 0 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 0 0 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    o kaş hareketini fenerbahçe unutma 0 0 Yanıtla
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