Bulgaristan, AB'nin Rusya Yaptırımlarına Çekince Koyacak

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkesinin ulusal çıkarları nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik hazırladığı 21. yaptırım paketine çekince koyacaklarını söyledi.

Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Radev, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketine ilişkin "21. yaptırım paketine çekince koymaya hazır olup olmadığım soruluyor. Hazır olmak bir yana, bunu yapacağım. Açık ve net, çünkü Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarını savunuyor ve koruyorum." ifadesini kullandı.

Radev, dış politikadaki tutumunun Bulgaristan'ın müttefikleriyle ilişkilerini zayıflattığı yönündeki eleştirileri reddederek, ülkesinin AB ve NATO üyesi ülkelerle ilişkilerinin güçlü şekilde sürdüğünü ve Avrupalı liderlerle temaslarının devam ettiğini belirtti.

Bulgaristan'ın Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını desteklediğini vurgulayan Radev, "Ukrayna'nın yeniden inşası için elimizden geleni yapacağız. Bu gerçekten benim, hükümetimizin ve halkımızın da desteklediği bir davadır. Ancak çatışmayı çözmeyen aksine onu daha da ciddi şekilde tırmandıran deklarasyonlara katılmam." diye konuştu.