Bulgaristan Başbakanı Radev, Çar Samuil'in naaşı için anlaşma sağlandığını açıkladı - Son Dakika
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Bulgaristan Başbakanı Radev, Çar Samuil'in naaşı için anlaşma sağlandığını açıkladı

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Çar Samuil'in Yunanistan'daki naaşının Bulgaristan'a getirilmesi için iki ülkenin anlaştığını açıkladı. Naaşın teslim töreni 3 Ekim'de Selanik'te yapılacak, ardından Sofya'da karşılanarak Aya Sofya Kilisesi'ne konulacak.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Bulgar Çarı Samuil'in Yunanistan'daki naaşının Bulgaristan'a getirilmesi konusunda iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Radev, Bakanlar Kurulu toplantısının başında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki yoğun müzakerelerin ardından Çar Samuil'in Yunanistan'daki naaşının Bulgaristan'a getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Çar Samuil'in naaşının Yunan arkeolog Prof. Dr. Nikolaos Moutsopoulos tarafından Küçük Prespa Gölü'ndeki Aziz Achilleios Adası'nda Çar Samuil tarafından yaptırılan bazilikada yürütülen kazılar sırasında 1965'te bulunduğunu ifade eden Radev, naaşın ülkeye getirilmesi için yürütülen çalışmaların 60 yıldır sürdüğünü belirtti.

Radev, 3 Ekim Cumartesi günü saat 12.30'da Sofya'daki Battenberg Meydanı'nda Çar Samuil'in naaşının karşılanması için tören düzenleneceğini, ardından naaşın kortej eşliğinde Aya Sofya Kilisesi'ne götürülerek burada özel bir lahde konulacağını söyledi.

Anlaşmaya varılmasındaki katkılarından dolayı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e teşekkür eden Radev, "Bugün Çar Samuil'in hatırası iki ülkeyi ayırmıyor, birleştiriyor." dedi.

Çar Samuil'in naaşının teslim töreni 3 Ekim'de Selanik'teki Bizans Kültürü Müzesi'nde, Miçotakis'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Çar Samuil kimdir?

???????Bulgar tarihinin önemli hükümdarları arasında yer alan Çar Samuil, 997-1014 yıllarında Birinci Bulgar İmparatorluğu'nu yönetti. Hükümdarlığı döneminde Bulgaristan ile Bizans İmparatorluğu arasında uzun süren savaşlar yaşandı.

Çar Samuil, Bulgar kuvvetleri ile Bizans İmparatoru 2. Basileios'un ordusu arasında 1014'te gerçekleşen Belasitsa Muharebesi'nin ardından hayatını kaybetti.

???????Çarın naaşı, 1965'te Küçük Prespa Gölü'ndeki Aziz Achilleios Adası'ndaki bazilikada bulundu.

Kaynak: AA
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