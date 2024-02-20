Bulgaristan Cumhurbaşkanı: Silahlı kuvvetlerimizin en önemli meselesi kadro yetersizliği

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Silahlı kuvvetlerimizin gündemindeki en önemli mesele, kadro yetersizliğidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Radev, Genelkurmay Başkanlığının himayesinde silahlı kuvvetlerin genel durumunun ele alındığı yıllık toplantıda konuştu.
Ülkenin savunma yeteneklerinin planlanmasına yönelik aşırı karmaşık ve hantal satın alma prosedürlerinin bulunduğunu vurgulayan Radev, "Silahlı kuvvetlerimizin gündemindeki en önemli mesele, kadro yetersizliğidir." ifadesini kullandı.
Radev, silahlı kuvvetlere, üstün kişisel niteliklere sahip genç insanların göreve alınması ve profesyonel eğitimin yapılması gerektiğini söyledi.???????
Toplantıya katılan Savunma Bakanı Todor Tagarev ise ordudaki kadro eksikliğinin, sorunların ertelenemez bir hale geldiğine işaret etti.
Tagarev, birçok ülkenin savunma bütçesini artırdığını belirtti.
Genelkurmay Başkanı Emil Eftimov da "Ülkemiz savunma sektörüne yatırımlarda geri kalmış bulunuyor. Bu alanda yapılacak harcamalar konusunda geniş bir toplumsal destek gerekiyor." diye konuştu.
Eftimov, Bulgaristan'ın gayrisafi mili hasılasının (GSMH) yüzde 2'sini savunma sektörüne harcayan 18 NATO ülkenin arasında yer aldığını ifade etti.???????
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