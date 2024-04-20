Bulgaristan\'da 250 Yıllık Osmanlı Mirası Cami Yeniden Açıldı

Bulgaristan'ın orta kesiminde bulunan Sevlievo şehrindeki Osmanlı mirası 250 yıllık Eski Selvi Camisi onarıldıktan sonra yeniden ibadete açıldı.
Yangın ve doğal afetler nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Eski Selvi Camisi, duyarlı vatandaşların bağışlarıyla yeniden restore edildi.
Osmanlı mirası yaklaşık 250 yıllık cami, restorasyon çalışmalarının ardından dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Kesin kuruluş tarihi ve mimarı belirsiz olan cami, güzelliğiyle şehrin önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.
Başta Avrupa için Liberaller Demokratlar İttifakı (ALDE) Eş Başkanı, Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük ile üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi olmak üzere dini, kökeni farklı birçok kişi caminin restorasyonuna yardım etti.
Küçük, AA muhabirine, caminin restorasyonunu yapmanın vicdani bir görev olduğunu söyledi.
"Bulgaristan'da Türklerin ve Müslümanların örf ve adetlerinin korunması için biz çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu yüzden de bugün çok mutlu oldum. İnşallah, bu cami bir daha hiç kapanmaz." diyen Küçük, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız, gençlerimiz, ağabeylerimiz, büyüklerimiz, sadece cuma namazında değil, başka zamanlarda da camimizi inşallah ziyaret ederler. Çaylarını, kahvelerini içerler. Aynı zamanda hanımlar çocuklarıyla gelip çocuklar cami bahçesinde top oynarlar, güzel zamanlar geçirirler. Böylelikle birliğimizi, beraberliğimizi korumuş oluruz."
Veliko Tırnovo Bölge Müftüsü Nutfi Nutfiev de Sevlievo'da Müslüman Türk toplumunun, Osmanlı ecdadıdan kalan mirasa sahip çıktığını anlattı.
Nutfiev, Müslüman-Türk toplumu yeniden bir cami inşaatına şahitlik ediyor, hem sevincini hem de gururunu yaşıyor." ifadesini kullandı.
Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet ise duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:
"Bulgaristan'da birçok camimiz var. Bunların bazıları eski, bazıları yeni. Ama özellikle eski camilerimizin korunması, kültürümüzün korunması, dini kimliğimizin korunması biraz da bu tarihi eserlerimizin korunmasıyla alakalı. Çünkü onların her biri, geçmişte yaşanmış güzelliklerden, belki de zorluklardan izler taşıyor. Bizlere bir şeyler söylüyor. Biz işte, bu camilerimizi restore etmekle, onların verdiği, söylediği mesajları duymaya ve duyurmaya çalışıyoruz."
Ahmet, caminin avlusunda çocuklar için bir oyun köşesi, yanında da çay ocağı ve kütüphanesi olduğunu belirtti.
Sevlievo Belediye Meclis Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Ali Hasan da "Tüm Sevlievo halkı için bir ruhani yuvasını restore etmek bir onur meselesi oldu." dedi.???????
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