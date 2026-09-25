Bulgaristan'da 27 aday çifti cumhurbaşkanı seçimi kampanyasına başladı - Son Dakika
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Bulgaristan'da 27 aday çifti cumhurbaşkanı seçimi kampanyasına başladı

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve yardımcılığı seçimi kampanyası bugün başladı, 25 Ekim'de 27 aday çifti yarışacak. Merkez Seçim Komisyonu kampanyanın 23 Ekim'de sona ereceğini, bir aday çiftinin kaydının Sovyet vatandaşlığı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı seçimleri için kampanya dönemi başladı.

Seçim takvimine göre, kampanya dönemi bugün başlayan seçimde, 27 cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı aday çifti yarışacak.

Seçim mevzuatına göre vatandaşlar, siyasi partiler, girişim komiteleri, adaylar ve temsilcileri, sözlü ve yazılı şekilde, seçim toplantıları ve medya aracılığıyla propaganda yapma hakkına sahip bulunuyor. Kampanya süreci Bulgarca yürütülecek.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), seçim kampanyasının 23 Ekim yerel saatle 00.00'a kadar süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 25 Ekim'de yapılacak. İlk turda sonuç alınmaması durumunda, 1 Kasım'da ikinci tur yapılacak.

Bir aday çiftinin kaydı iptal edildi

MSK, cumhurbaşkanı adayı Aleksandar Tomov ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Sergey İndzhov'un kayıtlarını, İndzhov'un doğumundan itibaren eski Sovyet vatandaşlığı bulunduğunun tespit edilmesinin ardından geçersiz ilan etti.

MSK'nin kararında, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarının doğumundan itibaren Bulgaristan vatandaşı olması ve başka bir vatandaşlığının bulunmaması gerektiği belirtildi.

İndzhov'un adaylığının iptal edilmesinin ardından Bulgaristan Sosyal Demokrasisi-Evrolevitsa Partisi, cumhurbaşkanı yardımcılığı için Aleksandar Tsvetanov Garibov'u aday gösterdi. MSK, Garibov'un adaylığını Tomov ile kaydetti.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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