Bulgaristan'da 6,5 milyon seçmen yarın cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanacak - Son Dakika
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Bulgaristan'da 6,5 milyon seçmen yarın cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanacak

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçimi için 27 aday çifti yarın yarışacak, yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen oy verecek. Oy verme 07.00-20.00 arasında yapılacak, yurt dışında 60 ülkede 613 sandık kurulacak; Türkiye'de 18 ilde 78 sandık bulunacak.

Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 27 aday çifti yarışacak.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek. Ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde 21.00'e kadar devam edebilecek.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), yurt dışında 60 ülkede toplam 613 sandık kurulacağını açıklarken, yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye'de 18 ilde 78 sandık kurulacağı bildirildi.

Bulgar diasporasının kalabalık olduğu Birleşik Krallık'ta 82, Almanya'da 70, İspanya'da 67, ABD'de ise 44 sandık kurulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı ikinci turda seçilebilir

Anketler, cumhurbaşkanı seçiminde aday 27 ikiliden sadece 2'sinin geniş destek alabileceğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve eski Başbakan Andrey Gyurov öne çıkan cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyor.

İlk turda oyların yüzde 43,4'ünü alması beklenen Yotova'nın, ilk turda yüzde 28,9 oy oranına ulaşması beklenen Gyurov ile 1 Kasım'daki ikinci turda karşılaşması öngörülüyor.

Başbakan Radev'den oy kullanma çağrısı

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, vatandaşlara seçimde oy kullanma çağrısında bulundu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Radev, "Artık meclislerin utanç verici dönemini tamamen kapatmalıyız. Bu yüzden oy kullanmak çok önemli. Statükoyu koruyan partilere Bulgaristan'ın yeni dinamiklerini sekteye uğratma şansı vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın çatışmalarla çalkalandığı bir dönemde devlet yönetiminin deneyimsiz kişilere bırakılamayacağını ifade eden Radev, "Bulgaristan emin ellerde olmalı. Bu nedenle biz, 'İlerici Bulgaristan' olarak barış ve güvenlik için İliyana Yotova ve Kiril Valchev'e oy vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de yapılmıştı.

Kaynak: AA
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