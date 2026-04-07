Bulgaristan'da Mafya İddiası

(ANKARA) - Eski Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, ülkesinde "mafyanın devlet kurumlarını ele geçirdiğini" savunarak, "Biz, İlerici Bulgaristan Partisi olarak siyasete doğrudan, aktif şekilde girerek, 19 Nisan'daki seçimlere katılarak, yeni bir alternatif sunacağız, vatandaşlarımıza devleti geri kazandıracağız. Tartışmasız bir zafer amaçlıyoruz" dedi.

Bulgaristan, son 5 yılda 8 kez yapılan genel seçimlerin ardından 19 Nisan'da yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bulgaristan'da 19 Nisan 2026 Pazar günü parlamento seçimleri yapılacak.

Yapılan son anketlerde ülkenin birinci partisi olarak belirtilen İlerici Bulgaristan Partisi'nden eski İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, ülkesindeki seçim sürecini, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Demerdzhiev, "Her devlette mafya vardır ancak Bulgaristan'da mafyanın devleti vardır" dediğinin hatırlatılması üzerine, "Aslında mafyanın olduğu diğer ülkelere nazaran Bulgaristan'da mafya devleti ele geçirdi. Bu nedenle insanlar zaten sokağa çıktı ve protestolara başladı" diye konuştu.

Ülkesinde mafyanın bütün kurumları tek tek ve yıllar boyunca ele geçirdiğini, bunun çok bilinçli bir hareket olarak geliştiğini anlatan Demerdzhiev, "Bu mafyanın adı ve yüzü var: Delyan Peevski. Önce adalet sistemi ile başladı, sonra siyasi partileri ele geçirdi. Daha sonra bütün devletin kontrolünü ele geçirdi. Ona bu konuda eski Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da yardımcı oldu oldukça" değerlendirmesini yaptı.

"Gülenciler başarılı olamadı, Bulgaristan'daki mafya başarılı oldu"

Ülkesindeki mafya yapılanmasını Türkiye'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına benzeten Ivan Demerdzhiev, şunları söyledi:

"Bizde de benzer şekilde devletin tüm yapılarını ve kurumlarını ele geçirmeye çalıştılar. Türkiye'de Gülenciler, başarılı olamadı fakat Bulgaristan'daki mafya, başarılı oldu. Türkiye'de devleti gizli bir yöntem kullanarak ele geçirmeye çalıştılar. Ama bizde siyasi hayatta yer alarak ve aynı zamanda kirli siyaset ile mafya-devlet ilişkilerini yürüttüler. En çok da devleti içten fethettiler, kurumları ele geçirdiler ve seçimleri manipüle ettiler. Bizim yapmamız gereken şey, eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in de söylediği şey, siyasete doğrudan, aktif bir şekilde girerek, 19 Nisan'daki seçimlere katılarak, siyasette yeni bir alternatif sunacağız, vatandaşlarımıza devleti geri kazandıracağız."

"19 Nisan'da tartışmasız bir zafer amaçlıyoruz"

Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak milletvekili seçimlerinde hedeflerinin sorulması üzerine Demerdzhiev, "Tam zafer hedefliyoruz, tartışmasız bir zafer amaçlıyoruz. Biz Meclis'te birinci parti olmak, çoğunluğu elde etmek istiyoruz. Ben Kırcali'deki İlerici Bulgaristan Partisi'nin birinci sırasındayım, Kırcali ne yazık ki mafyanın başkenti olarak şu an biliniyor, Delyan Peevski orada en fazla etkili, Türklerin yoğun olduğu yerde... Parti programımızdaki bütün vaatlerimizi, ilk önce oralarda yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

"İçişleri Bakanı olduğum dönemde her türlü kaçakçılığı durdurmak için ciddi çalışmalar yaptık"

Eski Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, 2022–2023 yıllarında Bulgaristan'da İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı sırada dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın temasta bulundukları ve özellikle Türkiye-Bulgaristan sınır kapılarına ilişkin yapılan işbirliğinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığım döneminde, sınırın iki tarafından da kaçakçılar geçmeye çalışıyordu. Kapıkule sınırı, en yoğun sınır kapılarından birisi. Hem Türkiye'den hem Bulgaristan'dan bunu kesmeye, durdurmaya çalıştık. Her türlü sigara ve uyuşturucu kaçakçılığını da durdurmak yönünde ciddi çalışmalar yaptık. Bizim amacımız, sınır kapılarını her iki devletin vatandaşları için genişletmek ve geçişleri kolaylaştırmaktı. Biz, teknik ve fiziki olarak da iyileştirmeler yaptık, yenilemeye gittik, bütün ekipleri de yeniledik. Türk meslektaşlarımızla, vatandaşların her iki yöne de rahat geçişlerini sağlamış olduk. Hem de nöbetleri, ekipleri çoğalttık. Tırların, arabaların daha kolay geçmesini sağladık. Bütün dönemim boyunca bu konuda oldukça ciddi çalışmalar yürüttüm."