Bulgaristan'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahele

Bulgaristan'ın Sliven bölgesindeki Kotel ilçesine bağlı Gradets ve Medven köyleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sliven Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangına Krumovo Hava Üssü'nden 2 helikopter ve 7 itfaiye aracı ile Sliven Bölge İtfaiye Müdürlüğünden 5, Burgas kentinden ise 2 ekibin müdahale ettiği bildirildi.

Sliven Valisi Mihail Kasherov, yangının üç farklı noktada başladığını, çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Yangından etkilenen alanın büyüklüğünün henüz net olarak belirlenmediğini vurgulayan Kasherov, engebeli ormanlık arazi, yüksek bitki örtüsü ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığını ifade etti.