Bulgaristan'da Seçim Zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulgaristan'da Seçim Zamanı

18.04.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan, 5 yıllık istikrarsızlık sonrası 14 partiyle sandık başına gidiyor.

Son 5 yıldır devam eden siyasi istikrarsızlık döngüsünden çıkmak isteyen Bulgaristan'da seçmenler yarın sandık başına gidecek.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, son 5 yılda 8'incisi düzenlenen seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor.

Meclisteki 240 sandalyenin yeni sahiplerinin belirlenmesi için gerçekleştirilecek oylamada seçmenler, saat 07.00'den itibaren oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek, ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde 21.00'e kadar devam edebilecek.

Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt dışında 55 ülkede toplam 493 sandık kurulacağını açıkladı.

Yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye'de diplomatik ve konsolosluk temsilcilikler dışında 20, Ankara, İstanbul, Edirne ve Bursa'daki diplomatik misyonlarda ise toplam 7 sandık kurulacağını bildirildi.

Bulgar diasporasının kalabalık olduğu Birleşik Krallık'ta ise Londra dışında 12, Londra'da 8 sandık kurulacağı belirtildi.

Öte yandan MSK, güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'daki bazı ülkelerde sandık kurulmayacağı aktardı.

Son kamuoyu yoklamaları, yüzde 4 olan seçim barajını en az 5 siyasi oluşumun aşabileceğine işaret ediyor.

Anketlere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu ilk sırada yer alıyor.

Parlamentoya girmesi beklenen diğer siyasi oluşumlar arasında Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB), Hak ve Özgürlükler Hareketi, Vızrajdane (Diriliş) Partisi ve Bulgaristan Sosyalist Partisi bulunuyor.

Bulgaristan'da 27 Ekim 2024'te yapılan son erken genel seçimlerde katılım oranı yüzde 38'de kalmıştı. Son anketler, bu kez seçimlere katılımın yüzde 50-60 aralığında olabileceğini gösteriyor.

240 sandalyeli parlamentoda hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Seçim Zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 13:51:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Seçim Zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.