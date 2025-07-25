Bulgaristan'da Trafik Cezaları Artırıldı

Bulgaristan'da trafik kuralları ihlallerine verilen cezalarda artırıma gidildi.

Parlamentoda görüşülerek kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu'na yönelik yeni düzenlemelerle, sıklıkla kazaya neden olan birçok konuda yeni cezalar belirlendi.

Buna göre, otoyollarda emniyet şeridinden giden sürücülere yaklaşık 500 avro ceza kesilecek ve ehliyetlerine 3 ay el konulacak. Aynı suçun tekrarında para cezası 2 bin avroya, ehliyete el koyma süresi ise 6 aya çıkacak.

Otoyollarda saatte 140 kilometre olan maksimum hız sınırı değişmezken, ülke genelinde sabit ve seyyar hız kameralarıyla ortalama hız tespiti yapılacak. Yerleşim yerlerinde belediyelerin işlettiği tüm güvenlik kameraları hız kontrolünde kullanılacak. Sivil araçla gezebilecek üniformalı polis ekipleri, trafikte kural ihlalinde bulunan sürücüleri çevirip ceza kesebilecek.

Belirlenen hız sınırını 40 kilometre aşan sürücülere 300 avro ceza uygulanacak ve ehliyetlerine 2 ay el konulacak. Aynı suçun tekrarında para cezası 600 avroya çıkarken, sürücü 3 ay ehliyetsiz kalacak.

Kırmızı ışık ihlali cezası 50 avrodan 75 avroya yükseltilirken, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücüler de aynı bedelde ceza ödeyecek.

"Dur" trafik işaretine uymayan şoförlere ise 50 avro ceza kesilecek.

Türkiye'ye gelmek için Bulgaristan'dan geçiş yapan gurbetçileri de ilgilendiren yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.