Bulgaristan\'da trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi memleketi Çanakkale\'de defnedildi

Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Berk Eray Özcan'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.

Bulgaristan'da üniversite öğrenimi gören 25 yaşındaki Berk Eray Özcan ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada Özcan yaşamını yitirdi, 3 arkadaşı ise yaralandı.

Eczacılık Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özcan'ın cenazesi, yakınları tarafından Bulgaristan'dan alınarak, Şehitler Camisi'ne getirildi.

Baba Mehmet Yücel Özcan ve anne Şenay Başaran Özcan, burada taziyeleri kabul etti.

Berk Eray Özcan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.