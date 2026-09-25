Bulgaristan'da Ukrayna bildirisi yüzünden Bakan Petrova'yı dinletme talebi reddedildi - Son Dakika
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Bulgaristan'da Ukrayna bildirisi yüzünden Bakan Petrova'yı dinletme talebi reddedildi

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Bulgaristan'da Ukrayna'ya ilişkin ortak bildiri konusunda Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yotova'nın farklı açıklamaları parlamentoda tartışma yarattı. Muhalefetin Bakan Petrova'yı dinletme talebi iktidardaki PB oylarıyla reddedildi, GERB-SDS'in benzer talebi kabul görmedi.

Bulgaristan'da, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Ukrayna'ya ilişkin ortak bildiri konusunda Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın farklı açıklamaları, parlamentoda siyasi tartışmaya neden oldu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Avrupa'daki birlikteliği desteklemek amacıyla Ukrayna'ya ilişkin bildiriyi desteklediği ancak Bulgaristan'ın ulusal tutumunun belgede tam olarak yansıtılmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yotova ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu bildirinin imzalanmadığını belirtti.

Bulgaristan'ın bildiri metnine ilişkin çekincelerini ifade etme imkanının bulunmadığını ve ülkenin önerdiği değişikliklerin kabul edilmediğini kaydeden Yotova, bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ukrayna konulu toplantısına katılmadığını ve toplantı sonrasında çekilen toplu fotoğrafta yer almadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın Ukrayna'ya ilişkin bildiri konusunda yaptıkları bu farklı açıklamalar parlamentoda tartışmaya neden olurken muhalefetteki partiler Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'nın konuya ilişkin dinlenmesini talep etti.

Petrova'nın parlamentoda dinlenmesine ilişkin Demokratik Bulgaristan'ın (DB) parlamento grubunun önerisi, iktidardaki İlerici Bulgaristan'ın (PB) oylarıyla reddedildi.

Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar-Demokratik Güçler Birliği (GERB-SDS) İttifakının daha sonra yaptığı benzer talep de çoğunluğun desteğini alamadı.

Kaynak: AA
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