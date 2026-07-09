Bulgaristan'dan AB Yaptırımlarına İtiraz

Bulgaristan hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Belarus'a yönelik 21. yaptırım paketinde yer alan üç konuya ilişkin çekincelerini sürdüreceğini açıkladı.

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Başbakan Rumen Radev'in AB'nin Rusya ve Belarus'a yönelik 21. yaptırım paketine ilişkin daha önce dile getirdiği çekinceleri teyit ettiği belirtildi.

Bulgaristan'ın Rusya'yı ciddi müzakerelere yönlendirmeyi ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesini sağlamayı amaçlayan AB'nin baskı politikasını desteklediği ifade edilen açıklamada, bununla birlikte Bulgaristan'ın yaptırım paketindeki üç konuya ilişkin itirazlarını sürdüreceği kaydedildi.

Parlamentoda geçen hafta milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Radev de ülkesinin ulusal çıkarları nedeniyle AB'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı 21. yaptırım paketine çekince koyacaklarını söylemişti.