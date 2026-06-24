Bulgaristan'dan Çin ile İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Çin ile İşbirliği Çağrısı

Bulgaristan\'dan Çin ile İşbirliği Çağrısı
24.06.2026 16:32
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Bulgaristan, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa işbirliğinin derinleştirilmesini vurguladı.

SOFYA, 24 Haziran (Xinhua) -- Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Christo Polendakov, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Polendakov salı günü Sofya'da düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Küresel Ortaklık Merkezi Konferansı ve "Yeni Dönemde Çin-Orta ve Doğu Avrupa İşbirliği" Sempozyumu'na gönderdiği mesajda, 2012 yılında başlayan Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri işbirliği mekanizmasının, o tarihten bu yana uluslararası arenadaki değişimlere uyum sağlayarak önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasında dengeli ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin iki tarafın da çıkarına olduğunu kaydeden Polendakov, "Ticaret, yatırım, dijital ve ulaşım bağlantı imkanları, yeşil enerji, tedarik ve değer zincirlerinin direnci gibi alanlardaki potansiyeli keşfetmek üzere Çin ile sağlam bir ortaklık sürdürmek, büyüme için uygun fırsatları ortaya çıkarmak açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Çin'in Bulgaristan Büyükelçisi Dai Qingli ise Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri işbirliğinin temelinde tarafların gönüllü katılımı ve karşılıklı ihtiyaçlarının bulunduğunu ve bu işbirliğinde piyasa kuralları ve Avrupa Birliği standartlarına tam uygunluğun sağlandığını belirtti.

Dai, önümüzdeki aylarda gümrük, inovasyon ve turizm gibi alanlarda Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile bakanlar düzeyinde temas ve işbirliğini aktif şekilde teşvik etmeyi planlayan Çin'in, yükselen alanlarda işbirliği potansiyelini daha da artırmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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