Bulgaristan Demografik Sorunla Mücadele Çağrısında Bulundu

SOFYA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Bulgar yetkililer, ülkenin demografik sorunuyla mücadele etmek için ortak ve koordineli çaba gösterilmesi çağrısında bulunarak, bu durumun ulusal kalkınma ve güvenlik üzerindeki geniş kapsamlı etkisi konusunda uyarıda bulundu.

Parlamentoda çarşamba günü düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Borislav Gutsanov, demografik düşüşü Bulgaristan'ın karşı karşıya olduğu en ciddi zorluklardan biri olarak tanımladı. Gutsanov, konunun ekonomi ve sağlıktan eğitim ve sosyal hizmetlere kadar toplumun tüm sektörlerini etkilediğini söyledi.

Gutsanov aynı zamanda hiçbir kurumun bu sorunu tek başına çözemeyeceğini vurguladı.

Ulusal İstatistik Kurumu'na göre Bulgaristan'ın nüfusu 1985'te 8,95 milyon ve 2011'de 7,36 milyon iken geçen yılın sonunda 6,44 milyon olarak hesaplandı. Yeni doğan bebek sayısı 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,6 düşüşle 53.428 olarak kaydedildi.