Bulgaristan İHA Olayı: Kasıtlı Eylem Değil - Son Dakika
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Bulgaristan İHA Olayı: Kasıtlı Eylem Değil

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Bulgaristan, hava sahasına giren İHA'nın kazayla düştüğünü, kasıtlı bir eylem olmadığını açıkladı.

Bulgaristan hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) Romanya sınırındaki Trans-Balkan doğal gaz boru hattının yakınlarında infilak etmesinin ülkeye yönelik kasıtlı bir eylem olmadığı belirtildi.

Bulgaristan Savunma Şefi Emil Eftimov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHA'nın elektronik harp sistemleri tarafından yönünün değiştirilmiş ve radarların kapsama alanının dışına çıkmış olabileceğini ifade etti.

Bu tür İHA'ların 5 kilograma kadar patlayıcı taşıyabildiğini aktaran Eftimov, İHA'nın enkazından numuneler toplandığını ve aracın türünün belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Eftimov, "Bulgaristan'a yönelik kasıtlı bir eylem söz konusu değil." dedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, düşen İHA nedeniyle Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisini görüşmeye çağırdı

Öte yandan Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'nın, Ukrayna ordusuna ait olduğu değerlendirilen İHA'nın Bulgaristan hava sahasına girmesi nedeniyle Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Olesya Ilashchuk'u Dışişleri Bakanlığına görüşmeye çağırdığı bildirildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ilashchuk'un ülke dışında bulunması nedeniyle görüşmenin pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Uluslararası, Bulgaristan, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan İHA Olayı: Kasıtlı Eylem Değil - Son Dakika

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