Bulgaristan'ın Azınlık Hakları İlerlemesi Yetersiz - Son Dakika
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Bulgaristan'ın Azınlık Hakları İlerlemesi Yetersiz

Danışma Komitesi, Bulgaristan'ın azınlık haklarında yeterli ilerleme kaydedemediğini belirtti.

10.10.2024 15:48
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Avrupa Konseyinin Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşmeye (FCNM) ilişkin Danışma Komitesi, Bulgaristan'ın azınlık haklarına erişim konusunda yeterli ilerleme kaydetmediği ve bu konuda çaba sarf etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, FCNM Danışma Komitesi, Bulgaristan'ın son 4 yılda sağlık ve eğitim hizmetleri alanında bazı ilerlemeler katettiğini, ancak azınlık haklarına erişimin daha etkin hale getirilmesi için verilen tavsiyelere uyma konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Romanların sağlık hizmetlerine erişiminin ve Roman çocuklarının okula gitme oranlarının artmasının, Bulgaristan'ın azınlık hakları konusunda kaydettiği ilerlemeler olarak gösterildiği açıklamada, Bulgar yetkililere, ulusal azınlıkların kültürünün ve dilinin desteklenmesi ve Roman azınlığın durumunun iyileştirilmesi için tavsiyelerinde bulunuldu.

Bu kapsamda, Bulgar yetkililerden, Roman azınlığa mensup kişiler için kimlik belgesi düzenlemelerini daha etkin yapması ve Romanların içme suyu, elektrik ve diğer kamu hizmetlerine erişimini garanti altına alması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, Bulgar yetkililerden, Türkçe, Romanca, Ermenice ve İbranice gibi azınlık dillerinin okul öncesinden yüksek öğrenime kadar öğretilmesini sağlaması istendi.

Kaynak: AA

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