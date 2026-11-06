Bulgaristan'ın Şabla kenti yakınlarında kıyıya sürüklenen Gerbera-2 İHA imha edildi

Bulgaristan'ın Şabla kenti yakınlarında kıyıya sürüklenen Gerbera-2 İHA imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında, Şabla kenti yakınlarında bulunan İHA güvenlik önlemleri alınarak imha edildi. Savunma Bakanlığı, Varna Deniz Üssü ekibinin incelediği aracın Rus yapımı Gerbera-2 tipi olduğunu ve patlayıcı taşımadığını bildirdi.
Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında, Şabla kenti yakınlarında bulunan insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bildirildi.
Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İHA'nın bulunmasının ardından Varna Deniz Üssü'nden bir ekibin bölgeye sevk edildiği ve araç üzerinde inceleme yaptığı belirtildi.
Açıklamada, İHA'nın denize düşerek dalgalarla kıyıya sürüklendiğinin değerlendirildiği, gövdesinde herhangi bir yazı bulunmayan aracın Rus yapımı "Gerbera-2" tipi olarak sınıflandırıldığı ifade edildi.
İHA'nın gerekli güvenlik önlemleri alınarak bulunduğu yerde imha edildiği ve üzerinde patlayıcı madde taşımadığının tespit edildiği bilgisi verildi.
Kaynak: AA
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