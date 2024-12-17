Bulgaristan İşgücü Yetersizliği İçin Çözüm Arıyor

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SOFYA, 17 Aralık (Xinhua) -- Bulgaristan Sanayi Birliği Başkanı Dobri Mitrev, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden işçi istihdamına yönelik şartların hafifletilmesi çağrısında bulundu. Birliğin yaptığı ankette işgücü eksikliği ülkedeki "işletmeler için en büyük engellerden biri" olarak nitelendirilmişti.

Bu konuda acilen adım atılması gerektiğini söyleyen Mitrev, "Bulgaristan ekonomisinde an itibarıyla 250.000'in üzerinde boş iş pozisyonu var, ancak bu işlerde çalıştırabilecek insan bulunamıyor. AB dışındaki ülkelerden işçi alımında şartların kolaylaştırılması Bulgaristan ekonomisi ve sanayisine katkı sağlayacaktır" dedi.

Birliğin pazartesi günü yayımlanan 20. yıllık anketine göre üretim hacimlerinde yıllık bazda düşüş bildiren işletmelerin oranı yüzde 44, artış bildirenlerin oranı yüzde 29 olurken, satışlarda yıllık bazda düşüş bildiren işletmelerin oranı 40, artış bildirenlerin oranıysa yüzde 32'de kaldı.

738 işletme temsilcisiyle gerçekleştiren ankette yeni üretim kapasite ve tesislerine yatırımlarını artıran şirketlerin oranı 19, azaltanların oranıysa yüzde 35 olurken, yeni ürünlere yatırımlarını artıran şirketlerin oranı yüzde 18, azaltanların oranıysa yüzde 31 olarak belirlendi.