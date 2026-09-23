Bulgaristan Meclisi, Lukoil sonrası petrol ihracat kısıtlamasını 121 oyla kaldırdı

Bulgaristan Parlamentosu, ülkenin en büyük petrol rafinerisini işleten Rus enerji şirketi Lukoil'e yönelik yaptırımların ardından 31 Ekim 2025'te yürürlüğe konulan petrol ürünlerinin ihracatına yönelik kısıtlamayı kaldırdı.

Parlamentoda yapılan oylamada, petrol ürünlerinin başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere dış pazarlara ihracatı ile AB içindeki teslimatlarına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını öngören düzenleme, 121 oyla kabul edildi.

Oylamada 42 milletvekili karşı oy kullanırken, 23 milletvekili çekimser kaldı.

Düzenlemeyle, başta dizel ve havacılık yakıtı olmak üzere belirli petrol ürünlerinin AB ülkelerine ve diğer dış pazarlara ihracatının yeniden yapılmasının önü açıldı.

Kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin gerekçede, Bulgaristan'daki Lukoil şirketleri ile Burgaz'daki Lukoil Neftohim Rafinerisi'nin faaliyetlerine ilişkin ABD ve İngiltere tarafından verilen özel lisans ve muafiyetlere yer verildi.

İngiltere, Lukoil'in Bulgaristan'daki şirketlerinin faaliyetlerine yönelik izni 29 Ekim 2026'ya kadar uzatmıştı.