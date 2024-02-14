Bulgaristan Müftüleri Edirne Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bulgaristan Müftüleri Edirne Valisi'ni ziyaret etti

Bulgaristan Müftüleri Edirne Valisi\'ni ziyaret etti

Bulgaristan'ın Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ve Haskova Bölge Müftüsü Erhan Recep, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Vali Sezer, ziyaretten memnuniyetini belirterek teşekkür etti. Yeniimaret Spor Kulübü Başkanı Harun Yolsormaz ve Edirne Yediyolağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Yavuz da Vali Sezer'i ziyaret etti ve Yolsormaz, Vali Sezer'e forma hediye etti.

14.02.2024 15:19  Güncelleme: 15:20
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Bulgaristan'ın Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ve Haskova Bölge Müftüsü Erhan Recep, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Eminefendi ve Recep'e teşekkür etti.

Öte yandan Yeniimaret Spor Kulübü Başkanı Harun Yolsormaz ve Edirne Yediyolağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Yavuz da Vali Sezer'i ziyaret etti.

Yolsormaz, Vali Sezer'e adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Kaynak: AA

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