Bulgaristan Yeni Hükümeti Kuruyor

07.05.2026 18:15
Rumen Radev, yeni hükümet listesini Cumhurbaşkanı'na sundu, güven oylaması yarın yapılacak.

Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen İlerici Bulgaristan Koalisyonu lideri Rumen Radev, bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'ya sundu.

Radev, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'na sunduğu yeni hükümet listesinde 4 başbakan yardımcısı ve 18 bakan olacağını bildirdi.

Taslak kabineye göre, Rumen Radev başbakanlık görevini üstlenirken, Gılıb Donev Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Aleksandar Pulev Başbakan Yardımcısı ile Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakanı olarak görev yapacak.

Kabinede ayrıca Ivo Petrov ve Atanas Pekanov başbakan yardımcıları olarak yer alırken, Ivan Demerdzhiev İçişleri Bakanı, Velislava Petrova-Chamova ise Dışişleri Bakanı olarak görev üstlenecek.

Rumen Radev hükümeti için yarın mecliste güven oylaması yapılması bekleniyor.

Yeni hükümetin 240 sandalyeli parlamentoda güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Radev, 19 Nisan'da yapılan genel seçimlerde 131 milletvekili çıkararak seçimi büyük farkla ilk sırada tamamlamıştı. Bu da İlerici Bulgaristan Koalisyonunun tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip olduğunu gösteriyor.

Bulgaristan'da en son 1997'de yapılan seçimde Ivan Kostov liderliğindeki Birleşik Demokratik Güçler 137 sandalye kazanarak tek başına hükümet kurabilmişti. Ülkede bundan sonra yapılan seçimlerde koalisyon ya da azınlık hükümetleri görev yapmıştı.

Bulgaristan'da tekrarlayan siyasi krizler yüzünden son 5 yılda 8 kez erken genel seçime gidilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:00:02.
