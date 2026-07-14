Buluşan Bilezik Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bulunan bilezik sahibine teslim edildi.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunan bir kişi, kolundaki altın bileziği düşürdüğünü belirtti.
Ekipler tarafından yapılan incelemede, bir vatandaşın bileziği bularak, polis merkezine teslim ettiği belirlendi.
Bilezik, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.
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