Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Sosyal medyada tanıştığı 17 yaşındaki genç kızla buluşmak isteyen 22 yaşındaki bir erkek, genç kızın verdiği adrese gitti. İddiaya göre, ilişkiye girmek için buluşma noktasına arabasıyla gelen adam, genç kızın cep telefonu kamerasını açarak kendisini kaydetmeye başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Genç kızın sert sözlerle tepki gösterdiği ve yaşananları anbean kaydettiği o anlarda şüpheli büyük şok yaşadı.

HIZLA GAZA BASIP KAÇTI

Görüntülendiğini fark eden adam, arabasından inmeden yüzünü gizlemeye çalıştı. Yakalanmanın verdiği panikle hızla gaza basan sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, yaşanan olay toplumsal gündemde yeniden tartışmalara yol açtı.