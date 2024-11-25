Burada Filmi 29 Kasım'da Vizyona Girecek

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Başrollerinde Tom Hanks ve Robin Wright'ın yer aldığı, yönetmenliğini Robert Zemeckis'in üstlendiği "Burada" filmi, 29 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmartı Film'den yapılan açıklamaya göre, filmde Tom Hanks ve Robin Wright yapay zeka teknolojisiyle, 30 yıl önceki gençlik hallerine döndürüldü.

İlk kez kullanılan yapay zeka destekli Metaphysic Live teknolojisinin kullanıldığı filmin kamera arkası görüntüleri Filmartı Film'in YouTube hesabından yayınlandı.

Senaryosunu Eric Roth ve Robert Zemeckis'in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Kelly Reilly, Michelle Dockery ve Paul Bettany gibi isimler de yer alıyor.

Farklı dönemler ve o dönemlere ait farklı yaşamları bir "ev" üzerinden ele alan film, Richard McGuire'ın Türkçeye de çevrilen çizgi romanından uyarlandı.