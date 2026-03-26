Burak Elmas: Suçlamalar Asılsız

26.03.2026 19:00
Burak Elmas, uyuşturucu ve fuhuş iddialarını reddederek suçlamaları kabul etmedi.

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Elmas ifadesinde, "Uyuşturucu ve fuhuş iddiası asılsızdır, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİASI ASILSIZDIR'

Soruşturma kapsamında tanık D.A.'nın Burak Elmas farklı bir kaç kadınla cinsel ilişki yaşadı, beni buraya Derya isimli aracı davet etti parayı herkese nakit bir şekilde dağıttı, uyuşturucu madde kokain kullanıldığını net bir şekilde gördüm şeklindeki beyanı sorulan Elmas ifadesinde, "Ben söz konusu beyanı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu ve fuhuş iddiası asılsızdır. Derya isimli şahsı tanımam. Suçlamayı kabul etmiyorum. İfadeyle ilgili söyleyeceğim bunlardan ibarettir. Böyle bir beyanla ilgili çok şaşkınım, tanımadığım kişiler, suçlamaları kesin bir şekilde reddediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Burak Elmas, Uyuşturucu, Ünlüler, Güncel, Suç, Son Dakika

