Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal, Çorum Boğazkale'deki kazanın ardından defnedildi - Son Dakika
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Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal, Çorum Boğazkale'deki kazanın ardından defnedildi

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Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal, Çorum Boğazkale\'deki kazanın ardından defnedildi
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden eski milli güreşçi Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal (26) toprağa verildi. Cenaze, Hıdırlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden eski milli güreşçi Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal (26), toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Burak Ünal yönetimindeki 34 VA 3203 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 19 AHG 339 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal hayatını kaybetti.

Sungurlu Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, Hıdırlık Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Burak ve Firdevs Ünal, Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de katıldı.

Eski milli güreşçi Burak Ünal'ın Boğazkale Devlet Hastanesi'nde, eşi Firdevs Ünal'ın ise Sungurlu Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Burak ÜnalBoğazkaleGüncelÇorumSporSon Dakika

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