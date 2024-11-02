Burcu Köksal'dan Sert Mesajlar: Milliyetçiliğimi Sorgulamak Hakkını Kimseye Vermem - Son Dakika
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Burcu Köksal'dan Sert Mesajlar: Milliyetçiliğimi Sorgulamak Hakkını Kimseye Vermem

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası düzenlenen mitinge katılmaması konusuna tepki gösterdi. Köksal, milliyetçiliğinin sorgulanamayacağını vurguladı.

02.11.2024 12:48  Güncelleme: 13:14
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(ANKARA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü Fetö'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, resmi sosyal medya hesaplarından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmamasına ilişkin paylaşım yaptı. Köksal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar.' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü Fetönün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burcu Köksal'dan Sert Mesajlar: Milliyetçiliğimi Sorgulamak Hakkını Kimseye Vermem - Son Dakika

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