Burdur Ağlasun'da çekiciyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Ağlasun ilçesinde Antalya-Isparta kara yolu Çamlıdere köyü mevkisinde otomobil ile çekici çarpıştı, otomobildeki sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobilin çekiciyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ö. (60) idaresindeki 07 BOC 268 plakalı otomobil Antalya- Isparta kara yolu Çamlıdere köyü mevkisinde M.K. (39) yönetimindeki 17 AIJ 948 plakalı çekiciyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Y.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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