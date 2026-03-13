Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Doktorlara Ziyaret

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Burdur Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorları ziyaret etti.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanede görev yapan doktorları ziyaret etti. Başkan Ercengiz, doktorların bayramını kutlayarak kendilerine karanfil takdim etti.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Ercengiz, "Gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan, insan hayatına adanmışlıkla hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor; emekleri, özverileri ve insanlığa sundukları değerli katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.