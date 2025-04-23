Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, 23 Nisan İçin Türk Bayrağı Dağıttı

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Ercengiz, "Bu bayram bizim için çok değerli. Zaten esnafımız bu konuda yeterince duyarlılık gösteriyor ama eğer unutan, hatırlamayan, aklından çıkan esnaf arkadaşımız olursa, biz o arkadaşlarımıza hatırlatma adına bugünden bayraklarını asmak için onlara birer bayrak hediye ettik" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105'inci yılı dolayısıyla Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

"Bugünden bayraklarını asmak için onlara birer bayrak hediye ettik"

Dağıtım sonrası açıklama yapan Ercengiz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından da çocuklara armağan ettiği bu bayram bizim için çok değerli. Zaten esnafımız bu konuda yeterince duyarlılık gösteriyor ama eğer unutan, hatırlamayan, aklından çıkan esnaf arkadaşımız olursa, biz o arkadaşlarımıza hatırlatma adına bugünden bayraklarını asmak için onlara birer bayrak hediye ettik. Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızla beraber hem esnaflarımıza bir selam vereceğiz hem de onların bayraklarını takdim edeceğiz" dedi.