Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Sodem Yönetim Kurulu'nda Güven Tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Sodem Yönetim Kurulu'nda Güven Tazeledi

16.06.2026 12:03  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ankara'da gerçekleştirilen SODEM Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'ndaki görevine yeniden seçildi.

HABER: Zeynep Özmen

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) Yönetim Kurulu'ndaki görevine yeniden seçildi.

SODEM Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. SODEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, faaliyet ve denetim raporları ile mali tablolar değerlendirildi. Ayrıca derneğin yeni dönem çalışma programı, bütçesi ve yönetim organlarına ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Seçimlerin ardından mevcut yönetim kurulu yeniden göreve layık görüldü. Bu kapsamda Ercengiz de SODEM Yönetim Kurulu'ndaki görevine yeniden seçildi.

Ercengiz, "SODEM Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. Bizleri yeniden Yönetim Kurulu görevine layık gören arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi verilen göreve layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Politika, Ankara, Burdur, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Sodem Yönetim Kurulu'nda Güven Tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

13:24
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:38:45. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Sodem Yönetim Kurulu'nda Güven Tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.