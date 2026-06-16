Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Sodem Yönetim Kurulu'nda Güven Tazeledi

HABER: Zeynep Özmen

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) Yönetim Kurulu'ndaki görevine yeniden seçildi.

SODEM Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. SODEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, faaliyet ve denetim raporları ile mali tablolar değerlendirildi. Ayrıca derneğin yeni dönem çalışma programı, bütçesi ve yönetim organlarına ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Seçimlerin ardından mevcut yönetim kurulu yeniden göreve layık görüldü. Bu kapsamda Ercengiz de SODEM Yönetim Kurulu'ndaki görevine yeniden seçildi.

Ercengiz, "SODEM Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. Bizleri yeniden Yönetim Kurulu görevine layık gören arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi verilen göreve layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.