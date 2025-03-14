Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Burdur Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarında görev yapan doktorlar ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, Tıp Bayramı dolayısıyla Burdur Devlet Hastanesi ve sağlık ocağı çalışanlarını ziyaret etti. Ercengiz, sağlık emekçilerinin bayramını kutlayarak, onlara gül takdim etti.

"Bağımsızlık ruhunu simgeleyen önemli bir gündür"

Ercengiz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "14 Mart Tıp Bayramı, bundan tam 106 yıl önce, 1919 yılında İstanbul'un işgal edildiği dönemde, tıp öğrencilerinin yabancı işgal kuvvetlerine karşı başlattıkları protesto ile doğmuş, sağlık çalışanlarının meslek onurunu ve bağımsızlık ruhunu simgeleyen önemli bir gündür. Bugün de sağlık ordumuz, doktorlarımızdan hemşirelerimize, ebelerimizden tüm sağlık emekçilerimize kadar büyük bir özveriyle insan hayatı için mücadele etmektedir. Sağlık, her bireyin en temel hakkıdır ve sağlık çalışanlarımız, bu hakkı korumak için gece gündüz demeden, zorluklara rağmen büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında gösterdikleri üstün gayret hepimizin hafızasında yerini korumaktadır. Bu vesileyle, insan hayatına adanmışlıkla hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, emekleri ve katkıları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.