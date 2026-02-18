Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Yapılacak Avm'nin ya da Belirlenen Fonksiyonların Farklı Bir Amaca Dönüştürülmesi Mümkün Değil"

(BURDUR) - Burdur Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, AVM arazisiyle ilgili süreç kapsamında Burdur Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Alışveriş merkezi sürecine en başından itibaren tam bir şeffaflık içinde yaklaştık. Amacımız Burdur'un artık olmazsa olmazı haline gelen bir alışveriş merkezini şehrimize kazandırmak ve yatırımcının önünü açmaktır. Yapılacak AVM'nin ya da belirlenen fonksiyonların farklı bir amaca dönüştürülmesi mümkün değildir" dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Ercengiz'i ziyaret etti. Ziyarette, alışveriş merkezi projesiyle ilgili son durum değerlendirildi.

Keyik, ziyaretin amacını "AVM projesiyle ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerini netleştirmek" olarak ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu ziyaretimizin sebebi malum. Kamuoyunda söz konusu AVM projesiyle ilgili ciddi bir beklenti oluşmuş durumda. Çok şükür artık işin sonuna geldik. İnşallah ramazan ayı içerisinde ihale aşamasına da gelinmiş olacak. Ancak süreç ilerledikçe kamuoyunda bazı soru işaretleri de oluştu. 'İhaleyi alan firma burayı AVM dışında farklı bir projeye dönüştürür mü' şeklinde endişeler dile getirildi. Biz de bu konuyu netleştirmek adına yönetim kurulumuzla birlikte sizleri ziyaret ettik. Başta zatıaliniz olmak üzere başkan yardımcılarınız gerekli açıklamaları yaptılar ve buranın planlarda AVM alanı olarak yer aldığı, farklı bir kullanımın söz konusu olmayacağı konusunda bizleri bilgilendirdiler."

Öte yandan iş dünyası olarak bazı taleplerimiz vardı. AVM alanının yanı sıra otel, benzin istasyonu ve rezidans gibi ek fonksiyonların da projeye dahil edilmesini istemiştik. Bu taleplerimizin plan tadilatıyla karşılanmış olmasından dolayı iş insanları adına teşekkür ediyorum. Süreç artık son aşamaya gelmiş durumda. Bizler iş insanları olarak ihaleye katılmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse hedefimiz bu projeyi almak ve hayata geçirmek. Ancak sonuçta bu bir ihale süreci; farklı bir yatırımcı da kazanabilir. Bu durumda projenin amacı dışında kullanılıp kullanılamayacağı yönündeki soru işaretlerini gidermek için bugün buradaydık. Yapılan açıklamalarla ikna olduk, içimiz rahat bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İhale tarihi netleştiğinde, 'Bu projeye ortak oluruz' diyen üyelerimizi bir araya getirerek değerlendirmemizi yapacak ve ihaleye en iyi şekilde hazırlanacağız. Gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum."

BuErcengiz de görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, sürece "şeffaflık içinde" yaklaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehrimize yapılacak her türlü yatırımda ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket etmenin ne kadar kıymetli olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün de bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Alışveriş merkezi sürecine en başından itibaren tam bir şeffaflık içinde yaklaştık. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetiyle başlayan bilgilendirme sürecinde tüm detayları kamuoyuyla paylaşmaya özen gösterdik. Gelinen noktada belediye olarak üzerimize düşen sürecin sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza her anket çalışmamızda 'Burdur'da ne eksik' diye sorduğumuzda ve özellikle hafta sonları hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çevre illere gitmek zorunda kaldığını gördüğümüzde, bir alışveriş merkezinin artık Burdur için önemli bir ihtiyaç haline geldiği açıkça ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca cevap verecek adımı atmış bulunuyoruz."

Geçmişte çeşitli sorunlarla anılan bu alanın hukuki süreçlerini tamamladıktan sonra, şeffaf bir ihale yöntemiyle satışa çıkararak buraya AVM yapılmasının önünü açtık. Konuyu meclisimizde detaylı şekilde görüştük ve tartıştık. Elbette bazı endişeler dile getirildi. Bu endişelerin bir kısmı bilgi eksikliğinden ya da teknik detayların yeterince paylaşılmamış olmasından kaynaklanmış olabilir. Bugünkü görüşmenin, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Söz konusu alanda yapılacak AVM'nin ya da belirlenen fonksiyonların farklı bir amaca dönüştürülmesi mümkün değildir. Araziyi kim satın alırsa alsın, şartlar nettir ve bağlayıcıdır. Gönlümüz ise öncelikle Burdurlu yatırımcılarımızdan yanadır. Şehrimizin iş insanlarının bir araya gelerek bir konsorsiyum oluşturması hem ekonomik hem de psikolojik açıdan geçmişte yaşanan olumsuz örnekleri geride bırakmak adına önemli bir fırsat olacaktır. Bu noktada bir güvenceyi daha kamuoyuyla paylaşmak isterim. Tıpkı şeker fabrikası sürecinde gösterdiğimiz refleks gibi, Burdur halkının menfaatini önceleyen bir anlayışla, kurulacak konsorsiyumda Burdur Belediyesi olarak şirketimiz aracılığıyla yer alacağız. Yani bu yatırımın hem ciddiyetinin farkındayız hem de sürecin içinde aktif olarak bulunacağımızı açıkça ortaya koyuyoruz.

Amacımız Burdur'un artık olmazsa olmazı haline gelen bir alışveriş merkezini şehrimize kazandırmak ve yatırımcının önünü açmaktır. İnanıyorum ki bugün yapılan görüşmede teknik ekiplerimizden, başkan yardımcılarımızdan ve bizlerden alınan bilgiler sizleri de tatmin etmiştir. Kimsenin kuşkusu olmasın; öncelikli hedefimiz Burdur halkının talep ettiği bu yatırımı şehrimize kazandırmaktır. İyi niyetle başladığımız bu sürecin sonunda hep birlikte temel atmayı ve kurdeleyi keserek açılışını yapmayı temenni ediyorum. Burdur'umuza hayırlı olsun diyor, hepinize teşekkür ediyorum."