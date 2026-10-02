Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu

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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Yaşlılar Günü\'nde huzurevi sakinleriyle buluştu
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Berberoğlu ve Hilmi Hafize Evin huzurevlerini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Ercengiz, sağlık durumları hakkında bilgi alıp günlerini kutladı.

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Berberoğlu Huzurevi ile Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ercengiz, Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi ile Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet eden Ercengiz, büyüklerin sağlık durumlarına ilişkin de bilgi aldı.

Huzurevi sakinlerinin gününü kutlayan Ercengiz, şöyle konuştu:

"Biz paylaşmayı, dayanışmayı ve bir arada olmayı seviyoruz. Sizlerin halini, hatırını sormak, ihtiyaçlarınız olup olmadığını bilmek bizim için çok kıymetli. Bunu çoğu zaman kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ancak arkadaşlarımıza da her fırsatta hatırlatıyorum; sizlerin herhangi bir ihtiyacı olduğunda mutlaka bizlere iletmeleri gerekiyor. İnşallah burada hala mutlusunuz. En son görüştüğümüzde de mutluluğunuzu görmüştük. Biz Yaşlılar Haftası'nı aslında sadece yaşlanmışlarımızı hatırlamak olarak değil, yaş almış büyüklerimizle birlikte hayatı ve birikimi kutlamak olarak görüyoruz. Sizlerin tecrübesi, emeği ve hayatımıza kattıkları bizler için çok değerli. Bu vesileyle hepinizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve güzel günler diliyorum. Afiyet olsun. Hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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