Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Makü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin'e Ziyaret - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Makü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin'e Ziyaret

06.07.2026 13:30  Güncelleme: 14:48
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Cem Çetin'i ziyaret ederek, fakültenin Burdur'a katkıları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Cem Çetin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ercengiz, MAKÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek olan MAKÜ Tıp Fakültesi'nin Burdur'a sağlayacağı katkılar ve yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ercengiz, "Fakültemizin geleceği ve Burdur'umuza sağlayacağı katkılar üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, bu önemli görevin hem hocamıza hem de Burdur'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Makü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin'e Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Makü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin'e Ziyaret - Son Dakika
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