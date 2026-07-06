(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Cem Çetin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Ercengiz, MAKÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek olan MAKÜ Tıp Fakültesi'nin Burdur'a sağlayacağı katkılar ve yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Ercengiz, "Fakültemizin geleceği ve Burdur'umuza sağlayacağı katkılar üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, bu önemli görevin hem hocamıza hem de Burdur'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Makü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin'e Ziyaret - Son Dakika
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