(BURDUR)- Burdur Belediye Meclisi'nde görüşülen 2027 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi, 3 milyar 700 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, komisyon üyelerine teşekkür ederek bütçenin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Burdur Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 2027 Mali Yılı Performans Programı, 2027 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen iki yıla ilişkin bütçe tahminleri görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Zafer Gümüş ile Mali Hizmetler Müdürü Abdullah Özkılınç, bütçe ve performans programına ilişkin detayları meclis üyelerine aktardı.

2027 BÜTÇESİ 3,7 MİLYAR TL

Mali Hizmetler Müdürü Abdullah Özkılınç, 2027 yılı Performans Programı ile Hazırlık Bütçesi ve izleyen iki yıla ait tahmini bütçenin 3 milyar 700 milyon lira olarak planlandığını açıkladı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Zafer Gümüş de komisyon raporunu okuyarak bütçe kalemleri hakkında bilgi verdi. Görüşmelerin ardından yapılan oylama ile 2027 yılı bütçesi oy çokluğuyla 3 milyar 700 milyon lira olarak kabul edildi. Başkan Ali Orkun Ercengiz, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na teşekkür ederek, 2027 bütçesinin Burdur'a hayırlı olmasını diledi.

SENİR SUYU PROJESİNDE YÜZDE 46 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Bütçenin kabulünün ardından Başkan Ali Orkun Ercengiz, gündemde olan konular hakkında konuştu. Şehrin içme suyu altyapısına ilişkin bilgiler veren Ercengiz, "Senir Suyu" projesinde çalışmaların yüzde 46 seviyesine ulaştığını açıkladı. Projenin başlangıcında çeşitli aksaklıklar yaşandığını, ancak çalışmaların artık belirli bir tempoya kavuştuğunu belirten Ercengiz, mevcut su işletmesinden sağlanan kaynaklarla şehrin su ihtiyacının fazlasıyla karşılandığını söyledi.

Su kayıp-kaçak oranının yüzde 38 seviyelerine gerilediğini ifade eden Başkan Ercengiz, altyapı yatırımlarının devam edeceğini kaydetti. Yaklaşık 40 yıllık asbestli içme suyu borularının yenilenmesinin de hedefler arasında bulunduğunu belirten Ercengiz, beklenen kredi desteğinin Türkiye'nin ekonomik koşulları ve Burdur'un öncelik sıralaması nedeniyle gecikebileceğini düşündüklerini söyledi. Başkan Ercengiz, çalışmayı belediyenin kendi imkanları, iş makineleri ve personeliyle gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

GALERİCİLER SİTESİ İÇİN 127 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Belediyenin devam eden yatırımlarına da değinen Başkan Ercengiz, Galericiler Sitesi projesinin sürdüğünü ve yatırımın toplam bütçesinin yaklaşık 127 milyon lira olduğunu belirtti. Belediyenin taşınmaz satışları üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Ercengiz, gerçekleştirilen satışların karşılığında kente kazandırılan yatırımlar bulunduğunu ifade etti. Kapalı spor salonu, pazar yerleri ve belediye hizmet binası gibi yatırımların belediye bütçesinin gelir-gider dengesi içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ercengiz, taşınmaz satışlarının yalnızca satış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

AVM SATIŞI İPTAL EDİLMEDİ

Son günlerde kamuoyunda tartışılan AVM arazisinin satışına ilişkin de açıklama yapan Başkan Ercengiz, satışın iptal edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bir vatandaşın itirazının idari mahkeme tarafından değerlendirilmediğini, dosyanın Danıştay tarafından değerlendirilmek üzere idari mahkemeye gönderildiğini belirten Başkan Ercengiz, AVM satışının iptal edildiğine ilişkin henüz verilmiş bir karar bulunmadığını vurguladı.

Konuya ilişkin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Burdur Belediye Başkanı, mahkemenin henüz vermediği bir karar hakkında kesin ifadeler kullanılmaması gerektiğini söyledi. Algı oluşturmak amacıyla yapılan açıklamaların yargıyı töhmet altında bırakabileceğini ve Burdur'a yapılması planlanan yatırımları olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Başkan Ercengiz, belediye meclis üyelerine konu hakkında daha dikkatli açıklamalar yapmaları çağrısında bulundu.

"BELEDİYEMİZİ TÖHMET ALTINDA BIRAKIYORLAR"

Başkan Ercengiz, 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında hayvan barınağına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Veterinerlik hizmetleri için ayrılan 35 milyon TL'lik bütçeye ilişkin soruları cevaplayan Ercengiz, sokak hayvanlarının korunması için yaklaşık 10 milyon TL kaynak aktarıldığını belirterek barınaktaki eksikliklerin giderildiğini söyledi.

Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili yürütülen çalışmalara değinen Başkan Ercengiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Barınakta hem belediyenin bakımını üstlendiği hayvanlar hem de dışarıdan getirilen hayvanlar için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Ercengiz, İl Özel İdaresi tarafından kurulan sokak hayvanları birliğine de kaynak aktardıklarını söyledi. Ercengiz, "Biz yaratanı yaratılandan ötürü seven bir anlayıştan geliyoruz. Hiçbir hayvanın kendi başına acı çekmesine veya zulüm görmesine izin veremeyiz. Arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. Eksikleri vardır ama bu eksikleri de tamamlayarak barınağımızı son haline getirdiler." dedi.

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN HER ŞEYİ DOĞRU KABUL ETMEYİN"

Barınakla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara da tepki gösteren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, başka bir şehirden gelen bir grubun Burdur'daki hayvan barınağına ilişkin yaptığı paylaşımın ardından konunun ülke gündemine taşındığını belirtti. Paylaşımların belediyeyi haksız ithamlarla karşı karşıya bıraktığını ifade eden Ercengiz, vatandaşlara sosyal medyada karşılaştıkları her içeriği doğru kabul etmemeleri çağrısında bulundu.

Barınaktaki çalışmaların yerinde görülmesini isteyen Başkan Ercengiz, hava şartlarının uygun olduğu günlerde meclis üyeleriyle birlikte hayvan barınağını ziyaret edebileceklerini söyledi. Burdur Belediye Başkanı, meclis üyelerini barınağa davet etti.