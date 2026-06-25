Burdur Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Kemer'de Gerçekleştirildi

(BURDUR) - Burdur Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Kemer Belediye Başkanı İsmail Asan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör katıldı.

Başkan Ercengiz yaptığı açıklamada, encümen toplantılarını yaklaşık iki ayda bir farklı ilçelerde gerçekleştirdiklerini belirterek, birlik üyesi belediye başkanlarını makamlarında ziyaret edip, ilçelerin sorunları hakkında istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Başkan Ercengiz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Kemer ilçemizdeyiz. Kemer Belediye Başkanımız İsmail Asan'ın ev sahipliğinde Burdur Belediyeler Birliği Encümen Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık iki ayda bir encümen toplantılarımızı farklı ilçelerimizde yaparak birlik üyesi belediye başkanlarımızı makamlarında ziyaret ediyor, ilçelerimizin sorunları ve ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Aynı zamanda birlik olarak gerçekleştirebileceğimiz ortak çalışmaları değerlendiriyor, yürüttüğümüz faaliyetler hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Burdur Belediyeler Birliği olarak geçtiğimiz günlerde yeni 2 aracımızı envanterimize kazandırarak hizmet kapasitemizi daha da güçlendirdik. Birliğimizin hacmini ve hizmet alanını büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmaların temel amacı, atık sorununu sadece bir yerden başka bir yere taşımak değil, çevreye zarar vermeden tamamen bertaraf etmektir. Geri dönüştürülebilen atıkları yeniden ekonomiye kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor, enerji üretimine dönüştürülebilen atıklarla da ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bu proje ilimiz adına son derece önemli ve değerli bir projedir. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için hem birlik encümen üyelerimiz hem de birlik üyesi belediyelerimiz büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu vesileyle bizleri belediyesinde ağırlayan Kemer Belediye Başkanımız İsmail Asan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."