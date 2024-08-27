(BURDUR)- Burdur Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği spor turnuvaları, Armağan İlci Spor Kompleksi'nde başladı.
Burdur Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği spor turnuvaları, Armağan İlci Spor Kompleksi'nde başladı. Spor okullarının maçları, izleyicilerden büyük alkış ve tezahürat aldı. Juventus Academy Burdur, Konyaspor Burdur, Antalyaspor Burdur, Beşiktaş Spor Okulu, Alanyaspor, Burdur Gücü, Altınordu Spor ve Burdur Belediye Spor okullarının katılımıyla gerçekleşen turnuvalarda, 10-12 yaş grubundaki sporcular, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.
Son Dakika › Güncel › Burdur Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Turnuvaları Başladı - Son Dakika
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