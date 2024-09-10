Burdur Belediyesi Aile, Çocuk ve Dijital Dünya'da İletişim Söyleşisi Düzenliyor

Güncel

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, 13 Eylül Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda "Aile, Çocuk ve Dijital Dünya'da İletişim" başlıklı bir söyleşi düzenleyecek.

Burdur Belediyesi, aile, çocuk ve dijital dünyada iletişim konularının ele alınacağı bir söyleşi düzenleniyor. Söyleşi, 13 Eylül Cuma günü saat 20.00'de MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Eğitimci ve yazar Songül Yorulmaz'ın yöneteceği söyleşide, konuşmacı olarak Zekeriya Efiloğlu yer alacak. Söyleşide, aile içi iletişimden, dijital çağda çocuk yetiştirmenin zorluklarına ve fırsatlarına kadar birçok önemli konu konuşulacak.