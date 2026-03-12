Burdur Belediyesi, İtfaiye Envanterini Güçlendirdi - Son Dakika
Burdur Belediyesi, İtfaiye Envanterini Güçlendirdi

12.03.2026 16:15  Güncelleme: 17:22
Burdur Belediyesi, Avrupa Kalkınma Bankası'ndan aldığı krediyle itfaiye ekipmanlarını güçlendirerek, afetlere karşı hazırlık seviyesini artırdı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşların bu risklere karşı gereken önlemleri aldıklarını vurguladı.

(BURDUR)- Burdur Belediyesi, Avrupa Kalkınma Bankası'ndan sağlanan krediyle itfaiye envanterine yeni araç ve ekipmanlar kazandırdı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "İhtiyaç duyulduğunda, her türlü afete en güçlü şekilde müdahale edebilecek hazırlığa sahip olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isteriz" dedi.

Avrupa Kalkınma Bankası'ndan sağlanan krediyle Burdur Belediyesi, itfaiye envanterine yeni ekipmanlar kazandırdı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyeye kazandırılan yeni itfaiye araçlarını ve ekipmanlarını yerinde inceleyerek, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak'tan çalışmalar ve envantere katılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Ercengiz, şöyle konuştu:

"2016 yılında hayata geçirdiğimiz bu çok amaçlı kampüste itfaiye birimimiz de yer alıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana itfaiyemizi güçlendirmek, sadece yangınlara değil olası afetlere de hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Şubat depremleri ve son yıllarda yaşanan orman yangınları, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu süreçte itfaiye müdürlüğümüz ve ekiplerimiz büyük özveriyle önemli çalışmalara imza attı. Biz de makine parkımızı ve ekipmanlarımızı daha da güçlendirmek amacıyla Avrupa Kalkınma Bankası'ndan sağlanan krediyle yeni itfaiye araçları ve ekipmanları envanterimize kattık. Hatta 51 il belediyesinde bulunmayan özel bir ekipmana da sahip olduk. Temennimiz bunları kullanmak zorunda kalmamaktır. Ancak ihtiyaç duyulduğunda, her türlü afete en güçlü şekilde müdahale edebilecek hazırlığa sahip olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

