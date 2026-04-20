Burdur Belediyesi Mine Hanım Özel Eğitim ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ne Ödül

(BURDUR) - Burdur Belediyesi Mine Hanım Özel Eğitim ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi, 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje yarışmasında Burdur Belediyesi önemli bir başarıya imza attı. Mine Hanım Özel Eğitim ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi, "İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları" kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Ödülle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Akdeniz Belediyeler Birliği'nden bir ödül de Burdur Belediyemiz Mine Hanım Özel Eğitim Engelli Rehabilitasyon Merkezi'mize... Başta bize bu binanın yapımını sağlayan gönüllü bağışçımız Metin ağabeyimiz olmak üzere emeği olan tüm arkadaşlarımıza çalışanlarımıza eğitimcilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.