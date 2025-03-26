Burdur Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde 5 Bin Kutuda Kandil Simidi İkramı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara toplam beş bin kutu kandil simidi dağıttı.

Burdur Belediyesi ekipleri, şehir merkezi ve Gazi Caddesi'ndeki esnaf ile vatandaşlara beş bin kutu kandil simidi ikram etti.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Belediyemiz tarafından hazırlanan beş bin paket kandil simidi, ekiplerimiz tarafından hemşehrilerimize ulaştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin Burdur'umuza, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.