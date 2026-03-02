Burdur Belediyesi'nden Kreşteki Sağlık Şikayetlerine İlişkin Açıklama: "Laboratuvar Sonuçları Netleştiğinde Kamuoyuyla Paylaşılacaktır" - Son Dakika
Burdur Belediyesi'nden Kreşteki Sağlık Şikayetlerine İlişkin Açıklama: "Laboratuvar Sonuçları Netleştiğinde Kamuoyuyla Paylaşılacaktır"

02.03.2026 13:52  Güncelleme: 15:36
Burdur Belediyesi tarafından belediyeye bağlı Afet ve Fikret Şavklı Kreşi’nde eğitim gören bazı çocuklarda bulantı ve kusma şikayetleri görülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler, gözlemlenen şikayetlerin gıda kaynaklı olmadığını, daha çok bulaşıcı bir sindirim rahatsızlığına işaret ettiğini göstermektedir. Laboratuvar sonuçları netleştiğinde resmi makamlarca kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Burdur Belediyesi, Afet ve Fikret Şavklı Kreşi'nde eğitim gören bazı çocuklarda görülen hastalık belirtilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Şikayetlerin gıda kaynaklı değil; daha çok bulaşıcı bir sindirim rahatsızlığına işaret ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü belediyemize bağlı Afet ve Fikret Şavklı Kreşi'nde eğitim gören bazı çocuklarımızda bulantı, kusma ve rahatsızlık şikayetleri görülmüştür. Cuma günü beslenme saatinde, kreşimizde ve huzur evi sakinlerimiz arasında yaklaşık 200 kişiden 160-180 kişi yemek yemiş olup, sonrasında başka herhangi bir şikayet bildirilmemiştir. Tıbbi olarak, gıda zehirlenmesine bağlı belirtiler genellikle 10-12 saatten önce ortaya çıkmaktadır. Yapılan değerlendirmeler, gözlemlenen şikayetlerin gıda kaynaklı olmadığını, daha çok bulaşıcı bir sindirim rahatsızlığına işaret ettiğini göstermektedir."

Süreç, ilgili sağlık birimleri ve kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte olup, gerekli önlemler alınmıştır. Laboratuvar sonuçları netleştiğinde resmi makamlarca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızdan, resmi açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Belediyemiz, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."

