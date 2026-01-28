Burdur Belediyesi'nden 2 Bin Yurttaşa Ramazan Desteği

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 2 bin yurttaşa kişi başı bin 500 TL değerinde market çeki dağıtacak. Tarım Kredi Kooperatifi ile imzalanan protokol doğrultusunda sağlanacak destekle, dar gelirli ailelerin sofralarına katkı sunulması hedefleniyor.

Burdur Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal destek çalışması hayata geçirildi. İmzalanan protokol kapsamında 2 bin yurttaşa kişi başı bin 500 TL değerinde market çeki dağıtılacak.

Protokole ilişkin bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Ramazan ayında; komisyonumuz, muhtarlarımız ve ilgili müdürlüğümüz tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi ile protokol imzaladık. Bu kapsamda 2 bin yurttaşımıza, bin 500 TL değerinde market çeki ulaştırılacak. Güle güle harcasınlar, sofralarına bereket olsun" dedi.