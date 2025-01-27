Burdur Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebekler İçin Destek Paketi - Son Dakika
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Burdur Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebekler İçin Destek Paketi

Burdur Belediyesi, yeni doğum yapan annelere 'Hoş geldin bebek' paketi dağıtımına devam ederek, ailelere destek sağlıyor. Belediye Başkanı Ercengiz, projeyle hemşerilerinin mutluluklarına ortak olduklarını belirtti.

27.01.2025 12:35  Güncelleme: 14:12
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, yeni doğum yapan annelere, bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak "Hoş geldin bebek" paketi dağıtımına devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yeni doğan bebeği olan ailelerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmak ve zorlu süreçte onlara bir nebze de olsa katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Burdur Belediyesi, yeni doğan bebeklerin anne ve babalarına destek oluyor. "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında, Burdur Devlet Hastanesi'nde veya başka bir ilde doğum yapan ve Burdur Belediyesi'ne bildiren tüm annelere, bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin bulunduğu paketler hediye edilmeye devam ediyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Göreve geldiğimiz günden itibaren, 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile insana yatırım yapan, doğumdan ölüme kadar her aşamada insanlara hizmet eden bir anlayışı benimsiyoruz. Hemşerilerimizin mutluluklarına ortak olmak ve onlara destek olmak amacıyla Burdur Belediyesi olarak yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik ürünlerinin bulunduğu bebek çantalarını ulaştırmaya devam ediyoruz. Bir kez daha, yeni anne ve baba olan hemşerilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor; minik yavrularımıza sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Ekiplerimiz, evlerimize tek tek gidip 'Hoş Geldin Bebek' çantalarımızı annelerimize ulaştırıyor. Yeni doğan bebeği olan ailelerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmak ve zorlu süreçte onlara bir nebze de olsa katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebekler İçin Destek Paketi - Son Dakika

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